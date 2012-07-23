〔欧洲金融〕希腊退出欧元区的可能性已明显上升--穆迪分析师

路透纽约7月23日电---一位美国穆迪投资服务公司(Moody's)的分析师周一表示,希腊退出欧元区的可能性已经上升,但种可能性仍不是该评级机构的基础情景假设.

年初以来,希腊"退出的可能性已明显增加,"穆迪主权风险组驻伦敦的分析师Sarah Carlson称,"而且是非常实质性的增加."

她说,但穆迪并不认为其他国家可能离开欧元区.

"我们认为不存在发生这种事件的实质可能."她说.(完)