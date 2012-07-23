〔欧洲金融〕希腊退出欧元区的可能性已明显上升--穆迪分析师

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约7月23日电---一位美国穆迪投资服务公司(Moody's)的分析师周一表示,希腊退出欧元区的可能性已经上升,但种可能性仍不是该评级机构的基础情景假设.
年初以来,希腊"退出的可能性已明显增加,"穆迪主权风险组驻伦敦的分析师Sarah Carlson称,"而且是非常实质性的增加."
她说,但穆迪并不认为其他国家可能离开欧元区.
"我们认为不存在发生这种事件的实质可能."她说.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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