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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月23日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 44.56 -0.57 -1.26 1443211

搜狐 (SOHU.O) 33.91 -1.52 -4.29 1022784

网易 (NTES.O) 53.90 -1.00 -1.82 706951

百度 (BIDU.O) 107.10 -3.13 -2.84 7532554

亚信科技 ASIA.O 10.98 -0.04 -0.36 137627

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.78 +0.13 +1.03 4052934

联电 (UMC.N) 2.06 -0.10 -4.63 622258

日月光 (ASX.N) 3.71 -0.23 -5.84 112443

矽品精密 (SPIL.O) 4.61 -0.14 -2.95 333512

和信超媒体 (GIGM.O) 1.12 +0.00 +0.00 27080

友达 (AUO.N) 3.25 -0.12 -3.56 142478

中华电信 (CHT.N) 29.52 -0.32 -1.07 37076

台湾国际航电 (GRMN.O) 35.84 -1.02 -2.77 1046261

香港

中国移动 (CHL.N) 55.80 -0.50 -0.89 211627

中国联通 (CHU.N) 13.45 -0.29 -2.11 482278

中国电信 (CHA.N) 46.99 -0.39 -0.82 37922

中芯国际 (SMI.N) 1.67 +0.18 +12.08 193869

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.00 +0.00 1482(完)

--整理 张荻

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