《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 44.56 -0.57 -1.26 1443211
搜狐 (SOHU.O) 33.91 -1.52 -4.29 1022784
网易 (NTES.O) 53.90 -1.00 -1.82 706951
百度 (BIDU.O) 107.10 -3.13 -2.84 7532554
亚信科技 ASIA.O 10.98 -0.04 -0.36 137627
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.78 +0.13 +1.03 4052934
联电 (UMC.N) 2.06 -0.10 -4.63 622258
日月光 (ASX.N) 3.71 -0.23 -5.84 112443
矽品精密 (SPIL.O) 4.61 -0.14 -2.95 333512
和信超媒体 (GIGM.O) 1.12 +0.00 +0.00 27080
友达 (AUO.N) 3.25 -0.12 -3.56 142478
中华电信 (CHT.N) 29.52 -0.32 -1.07 37076
台湾国际航电 (GRMN.O) 35.84 -1.02 -2.77 1046261
香港
中国移动 (CHL.N) 55.80 -0.50 -0.89 211627
中国联通 (CHU.N) 13.45 -0.29 -2.11 482278
中国电信 (CHA.N) 46.99 -0.39 -0.82 37922
中芯国际 (SMI.N) 1.67 +0.18 +12.08 193869
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.00 +0.00 1482(完)
--整理 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。