〔纽约汇市〕欧元全面下跌,因市场担心西班牙可能寻求全面救助(更新版)

(新增文末表格)

* 西班牙公债收益率升至新高,升向8%

* 欧元料将跌破关键的1.20美元区域,下看1.1875美元的2010年年中低点

* 欧洲央行,欧盟执委会和IMF官员将于周二抵达雅典

路透纽约7月23日电---欧元兑美元周一跌至两年低点,兑日圆挫至近12年低位,因市场担心西班牙接近于要求全面救助,这是欧元区所不能负担的.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB最高涨至7.596%的高位,为欧元面世以来最高水准,这导致欧元/美元连续第四个交易日下跌,触及2010年6月以来最低的1.2067美元.

交易商和分析师称,欧元料将跌破关键的1.20美元关口.若跌破此水准,欧元将跌向2010年6月低点1.1875,这是2006年3月以来最低位.

华盛顿Tempus Consulting外汇策略师John Doyle称,"随着10年期公债收益率升逾7%,很快接近8%,较之几周前,(西班牙寻求全面救助事)目前看起来似乎更真实."

周末有报导称,国际货币基金组织(IMF)可能拒绝向希腊提供更多资金,这增加了欧元的压力.但IMF否认了该报导,指称其将"支持希腊克服经济困难."

欧洲央行、欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)代表团周二将到访雅典,推动该国落实要获得进一步救助放款所需的更多撙节措施.

欧元兑美元EUR=尾盘报1.2135美元,跌0.2%,上周五在纽约市场收报1.2156美元,周一在亚洲市场早间跳空低开在1.2120美元,显示市场认为因应欧元区事件,欧元在周末已经贬值.

周一,Reuters Dealing上有约64.6亿欧元易手DFX=.

欧元兑日圆EURJPY=触及94.22日圆,为2000年底来首见,尾盘跌0.3%,报95.11日圆.

欧元全面走软,兑澳元EURAUD=触及纪录低点,兑英镑EURGBP=跌至逾三年半低点,兑挪威克郎EURNOK=创下九年半低点.

西班牙经济部长德金多斯周一排除该国要求全面援助的可能性.[ID:nSB1681830]

伦敦City Index Ltd.首席全球策略师Ashraf Laidi表示,一些分析师预计西班牙的第二轮救助规模可能高达3,000-4,000亿欧元.

**融资压力**

规模较小的穆尔西亚地区可能会成为第二个向中央政府寻求救助的地区,媒体报导,六个地区政府准备效仿负债沉重的瓦伦西亚,向中央政府求助.

按国内生产总值(GDP)计西班牙最大的加泰罗尼亚地区负债也最多.本周该地区表示尚未决定是否动用融资机制,但被认为可能性增加.

加州管理5亿美元的Merk Hard Currency Fund投资组合经理人Axel Merk表示,市场正在消化"西班牙政府目前明显已被地区债务问题套牢"的事实.

"西班牙中央政府预计将救助地区政府--从而可能为自身要求救助."他在给客户的报告中写道.

意大利可能也正承受着同样的压力,报纸援引未具名政府专家表示,包括那不勒斯和巴勒莫在内的10个意大利城市面临管理其财政的问题.

美元兑日圆JPY=跌至77.95日圆的七周低点,之后反弹至78.43日圆,当日变动不大.

据时事社报导,日本财务省高级官员周一表示,在应对汇率过度波动时,不会排除任何选项,但交易商称在美元保持在76日圆上方时,日本当局不太可能考虑干预.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2114 1.2156 -0.35 -6.42 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.36 78.45 -0.11 +1.85 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 94.97 95.42 -0.47 -4.61 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9909 0.9880 +0.29 +5.68 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5505 1.5619 -0.73 -0.19 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0187 1.0123 +0.63 -0.06 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0254 1.0372 -1.14 +0.28 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2009 1.2009 +0.00 -1.11 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7812 0.7780 +0.41 -6.21 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7869 0.7993 -1.55 +1.09 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 6.0781 6.0580 +0.33 +1.70 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3676 7.3695 -0.03 -4.79 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.9260 6.9370 -0.16 +0.55 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.3966 8.4390 -0.50 -5.80 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红/李军;审校 母红

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