《西班牙经济焦点》经济萎缩程度加深,全面纾困疑虑升温

* 该央行副总裁称需采取更多减支和改革举措

西班牙央行在月报中公布,该国第二季经济萎缩0.4%,第一季为萎缩0.3%.

经济部长德金多斯排除了该国在1,000亿欧元银行业援助计划之外,请求全面救助的可能性,但其公债收益率仍深陷危险区域.