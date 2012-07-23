《西班牙经济焦点》经济萎缩程度加深,全面纾困疑虑升温

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 西班牙经济部长否认该国将寻求全面纾困
* 西班牙债券收益率进一步升进危险区域
* 西班牙央行称第二季经济萎缩0.4%
* 该央行副总裁称需采取更多减支和改革举措
路透马德里7月23日电---西班牙央行周一称,该国第二季经济衰退程度加深,与此同时,地方融资危机掀起市场忧虑,将西班牙向着全面求援又推进一步.
西班牙央行在月报中公布,该国第二季经济萎缩0.4%,第一季为萎缩0.3%.
经济部长德金多斯排除了该国在1,000亿欧元银行业援助计划之外,请求全面救助的可能性,但其公债收益率仍深陷危险区域.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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