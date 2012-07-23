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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 06:21 BJT

《西班牙经济焦点》经济萎缩程度加深,全面纾困疑虑升温

* 西班牙经济部长否认该国将寻求全面纾困

* 西班牙债券收益率进一步升进危险区域

* 西班牙央行称第二季经济萎缩0.4%

* 该央行副总裁称需采取更多减支和改革举措

路透马德里7月23日电---西班牙央行周一称,该国第二季经济衰退程度加深,与此同时,地方融资危机掀起市场忧虑,将西班牙向着全面求援又推进一步.

西班牙央行在月报中公布,该国第二季经济萎缩0.4%,第一季为萎缩0.3%.

经济部长德金多斯排除了该国在1,000亿欧元银行业援助计划之外,请求全面救助的可能性,但其公债收益率仍深陷危险区域.

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