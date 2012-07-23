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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 06:34 BJT

全球外汇市场7月24日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月23日(一)

2300 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)讲话.

7月24日(二)

-- - 日本财务大臣安住淳在内阁会议后召开记者会.

-- - 欧洲央行、国际货币基金组织、欧盟等国际贷款机构访问希腊.

-- - 法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论.

0645 - 法国7月企业景气判断指数.

0658 - 法国7月制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值.

0728 - 德国7月制造业和服务业PMI初值.

0758 - 欧元区7月制造业、服务业和综合PMI初值.

0800 - 意大利6月对非欧盟国家贸易收支.

1145 - 美国7月21日当周ICSC/高盛连锁店销售.

1245 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发表讲话.

1255 - 美国7月21日当周Redbook连锁店销售.

1258 - 美国7月Markit制造业PMI初值

1400 - 美国5月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格.

1400 - 美国7月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数.

2145 - 新西兰6月贸易收支.

2350 - 日本6月贸易收支.(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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