美国与加拿大经济指标预测--7月24日-7月31日****

台湾股市：盘中下跌，因投资者获利了结
路透台北3月3日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随亚洲股市的跌势，因投资者在周末前锁定获利。 0127GMT，台股加权股价指数下跌0.3%至9,658.61点，上日收盘涨0.2%。 电子类指数跌0.4%，金融保险类指数基本持平。 交投活跃的个股中，鸿海精密下跌0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透7月24日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月23日当周---------------------------------
7月24日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月21日当周 -- 持平
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.5% -0.5%
扣除汽车后的零售销售(较前月) 持平 -0.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月21日当周 -- +1.7%
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.0 52.5
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.0%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 负3
7月25日(三)
1100 美国抵押贷款指数 7月20日当周 -- 935.4
再融资指数 -- 5,314.4
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 37 36.9
7月26日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 75.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 6月 +0.4% +1.3%
扣除运输的耐久财订单 持平 +0.7%
扣除国防的耐久财订单 +0.4% +0.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月21日当周 38 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.55
续请失业金人数(万人) 7月14日当周 331 331.4
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 6月 +0.2% +5.9%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 -- 3
7月27日(五)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +1.5% +1.9%
GDP隐性平减指数 +1.6% +2.0%
最终销售 +1.4% +1.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.8% +2.6%
核心PCE物价指数 +1.9% +2.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月终值 72.0 72.0
现况指数 83.0 83.2
预期指数 64.8 64.8
1430 美国ECRI一周领先指标 7月20日当周 -- 121.9
1500 加拿大预算(亿加元) 5月 -- 赤字90.3
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
7月30日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 -- 93.4
7月31日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月28日当周 -- --
1230 加拿大GDP(较前月) 5月 -- +0.3%
1230 美国个人所得 6月 +0.4% +0.2%
个人支出 +0.1% 持平
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 美国雇佣成本 第二季 +0.5% +0.4%
1230 加拿大PPI(较前月) 6月 -- 持平
(较上年同期) -- +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月28日当周 -- --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)5月 -1.5% -1.9%
经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.3% +1.3%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 52.5 52.9
PMI价格分项指数 -- 54.0
PMI产出分项指数 -- 57.0
PMI新订单分项指数 -- 51.9
PMI就业分项指数 -- 60.4
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 7月 62.0 62.0
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 7月 -- 10.9(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透台北3月3日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随亚洲股市的跌势，因投资者在周末前锁定获利。 0127GMT，台股加权股价指数下跌0.3%至9,658.61点，上日收盘涨0.2%。 电子类指数跌0.4%，金融保险类指数基本持平。 交投活跃的个股中，鸿海精密下跌0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。
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