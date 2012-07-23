《独家新闻》苹果与三星电子主管就彼此专利的价值产生分歧--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透旧金山7月23日电---熟悉情况的消息人士表示,苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)和韩国三星电子(005930.KS)的高层人士上周在法庭判决前的和解会议上,围绕对方公司专利的价值产生分歧.
这两家全球最大的消费电子厂商正在多个国家展开讼战,他们均指责对方侵犯本公司专利.二者都力图在快速成长的移动设备市场占据上风.
几位消息人士表示,美国加州圣何塞的联邦法庭定于7月30日进行宣判.库克上周一与三星电子副会长崔志成和移动部门主管申宗钧在旧金山进行了调解,看双方能否消除分歧.
所有消息人士都不愿具名,因其未获授权公开发言.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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