《独家新闻》苹果与三星电子主管就彼此专利的价值产生分歧--消息

路透旧金山7月23日电---熟悉情况的消息人士表示,苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)和韩国三星电子(005930.KS)的高层人士上周在法庭判决前的和解会议上,围绕对方公司专利的价值产生分歧.

这两家全球最大的消费电子厂商正在多个国家展开讼战,他们均指责对方侵犯本公司专利.二者都力图在快速成长的移动设备市场占据上风.

几位消息人士表示,美国加州圣何塞的联邦法庭定于7月30日进行宣判.库克上周一与三星电子副会长崔志成和移动部门主管申宗钧在旧金山进行了调解,看双方能否消除分歧.