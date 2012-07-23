〔美股业绩〕百度第二季获利超过华尔街预期,客户继续增加(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增更多细节)
* 百度第二季营收增加59.8%至8.588亿美元
* 第二季每美国存托凭证净利为1.24美元,华尔街预期为1.11美元
* 百度盘后股价涨至113.43美元
路透旧金山7月23日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)公布第二季盈利增长约70%,胜过华尔街预期,公司并表示在增加客户方面继续取得进展.
百度股价在盘后大涨约6%.上周因担心中国经济放缓恐会损其大客户,导致百度股价触及18个月低点.
百度称,截至6月30日的三个月净利增长69.6%,至4.36亿美元,或每美国存托股份(ADS)1.24美元.
汤森路透I/B/E/S调查显示,分析师预期每ADS净利为1.11美元.
Oppenheimer & Co分析师Andy Yeung说,百度获利的增加部分缘于税率下调的结果.该公司的财报包括其财测,均突显了这家中国第一大网络搜索引擎的业务依旧稳健.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。