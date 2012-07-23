〔美股业绩〕百度第二季获利超过华尔街预期,客户继续增加(更新版)

(新增更多细节)

* 百度第二季营收增加59.8%至8.588亿美元

* 第二季每美国存托凭证净利为1.24美元,华尔街预期为1.11美元

* 百度盘后股价涨至113.43美元

路透旧金山7月23日电---中国网络搜索企业百度(BIDU.O)公布第二季盈利增长约70%,胜过华尔街预期,公司并表示在增加客户方面继续取得进展.

百度股价在盘后大涨约6%.上周因担心中国经济放缓恐会损其大客户,导致百度股价触及18个月低点.

百度称,截至6月30日的三个月净利增长69.6%,至4.36亿美元,或每美国存托股份(ADS)1.24美元.

汤森路透I/B/E/S调查显示,分析师预期每ADS净利为1.11美元.

Oppenheimer & Co分析师Andy Yeung说,百度获利的增加部分缘于税率下调的结果.该公司的财报包括其财测,均突显了这家中国第一大网络搜索引擎的业务依旧稳健.