〔伦敦奥运〕微博等新传媒给奥运抛出新难题

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Kate Holton

路透伦敦7月20日电---当下个星期奥运会在伦敦开幕之后，国际奥委会(IOC)将闯入一片未知的海域，落入成百上千万的Facebook和微博Twitter用户的人海战术中，这些用户会用社交媒体对本次奥运会的一举一动迅速作出传播。

社交媒体的爆炸式发展为国际奥委会提供了前所未有的巨大机遇。但是其最大的收入部分仍将来源于和电视台签订的价值10亿美元左右的转播合同。国际奥委会不得不去保护这种长期利益。

国际奥委会的媒体运营负责人埃德加(Anthony Edgar)坦率承认，他也不清楚微博等社交媒体的爆炸式发展将给伦敦奥运会带来什么。四年前北京奥运时Facebook不过一亿用户，此次2012伦敦奥运会时该网站用户已达到近九亿人。

"当然了，你不能在跑100米时扛着摄像机，做一份独家的现场直播。这些是电视台需要做的，"他在接受路透采访时说道。"但是你当然可以谈论它。你当然可以为其拍照。并且你当然可以为它写报导。"

"我们现在不得不面对在北京奥运会时还未曾有过的新事物。这是一种在北京时还不算响亮的声音。每个进入赛场的人都可以任意拍摄...但是仅供个人使用。"

**观众更趋年轻**

恩德斯分析公司(Enders Analysis)的互联网媒体分析师伊恩·莫德(Ian Maude)表示，他认为由于绝大多数的奥运粉丝们不清楚国际奥委会对奥运内容的版权规定，将给社交网站和国际奥委会提出巨大的挑战。

"现如今，每个人都有一部带摄像头的手机。他们肯定想为子孙后辈记录下那些辉煌的时刻，"他说。

"我觉得对于那些不怎么懂具体版权规定的人来说，这会是一个很大的问题。但是有人也会认为，既然自己已经花了那么多钱来买了张门票，他们就不用再去搭理赛场的规定了。"

Facebook的一位发言人表示，该公司与伦敦奥组委有着密切的合作关系，并且他们将像在其他事件中一样，对侵犯知识产权的行为作出回应。

埃德加说，社交媒体可以通过帮助自己的媒体伙伴接触到更多的年轻受众；他们花费在电视机前的时间已经越来越少了。并且国际奥委会将与Facebook和Twitter紧密合作，以应对非官方报导流入互联网。

"嗯，我们已经迷路四个钟头了，"两届世界400米栏冠军得主克莱门特(Kerron Clement)在Twitter上吐槽，也展示着一个运动员通过不到140字元的微博，是可以如何改变着世人对奥运的看法。

"对伦敦的第一印象真不好。"

"我们的运动员和官员们都昏昏欲睡，饥饿难耐，而且需要撒尿。能让我们快点到奥运村，好吗？"

英国的传统的大众传媒，包括报纸和电视，得出的结论是他们的大巴司机迷路了。尽管其余的交通系统看起来都还运转正常。(完)