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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 06:39 BJT

《美国重要政经日程》--7月24日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1245 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在保护儿童基金会全国大会上就"儿童早教"问题发表视频讲话

1400 - 联邦住房金融局发布5月房价指数

1530 - 财政部标售四周和52周期国库券

1700 - 财政部标售两年期公债

2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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