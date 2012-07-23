《美国重要政经日程》--7月24日

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1245 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在保护儿童基金会全国大会上就"儿童早教"问题发表视频讲话
1400 - 联邦住房金融局发布5月房价指数
1530 - 财政部标售四周和52周期国库券
1700 - 财政部标售两年期公债
2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 徐文焰
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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