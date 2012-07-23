澳新经济指标预测--7月24日-7月31日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月24日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月23日当周--------------------------------
7月24日(二)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 6月 顺差1.34 顺差3.01
(较上年同期) 逆差8.7 逆差8.1
进口(亿新西兰元) 37.4 41.1
出口(亿新西兰元) 38.4 44.2
7月25日(三)
0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.6% +0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.6%
澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.1%
澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.3%
(较上年同期) +1.9% +2.2%
2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50%
7月26日(四)
无重要经济数据公布.
7月27日(五)
无重要经济数据公布.
----------------------------------7月30日当周--------------------------------
7月29日(日)
2245 新西兰建筑许可 6月 -- -7.1%
7月30日(一)
无重要数据公布.
7月31日(二)
0130 澳洲建筑许可 6月 -- +27.3%
0130 澳洲房屋信贷 6月 -- +0.3%
0130 澳洲房屋价格指数 第二季 -- -1.1%
0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 -- 12.6%
企业自身信心指数 -- 20.8%(完)
--编译 程琳;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。