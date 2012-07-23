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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 06:36 BJT

****澳新经济指标预测--7月24日-7月31日****

路透7月24日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月23日当周--------------------------------

7月24日(二)

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 6月 顺差1.34 顺差3.01

(较上年同期) 逆差8.7 逆差8.1

进口(亿新西兰元) 37.4 41.1

出口(亿新西兰元) 38.4 44.2

7月25日(三)

0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.6% +0.1%

(较上年同期) +1.3% +1.6%

澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +2.1%

澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.3%

(较上年同期) +1.9% +2.2%

2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50%

7月26日(四)

无重要经济数据公布.

7月27日(五)

无重要经济数据公布.

----------------------------------7月30日当周--------------------------------

7月29日(日)

2245 新西兰建筑许可 6月 -- -7.1%

7月30日(一)

无重要数据公布.

7月31日(二)

0130 澳洲建筑许可 6月 -- +27.3%

0130 澳洲房屋信贷 6月 -- +0.3%

0130 澳洲房屋价格指数 第二季 -- -1.1%

0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 -- 12.6%

企业自身信心指数 -- 20.8%(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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