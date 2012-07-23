〔全球航运〕波罗的海运价指数续跌,受巴拿马型船费率下降拖累

路透7月23日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一收低,主要受到巴拿马型船费率下降打击.

波罗的海乾散货运价指数下跌15点或1.45%,至1,022点.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌22点或1.9%,至1,134点.巴拿马型船日均获利今年以来已下降约31%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌1点至1,275点.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

全球最大钢铁消费国--中国的需求看起来不太可能在短期内回升,因此该国最大的钢铁生产商已经调降8月价格来应对订单减少,有可能进一步推低钢铁售价.

铁矿石水路运输约占海岬型船运输量的三分之一.船运经纪商表示,商品价格波动仍是影响干散货运费的一个关键因素.

灵便型船舶日均获利下降141美元至9,378美元,超灵便型船舶则下滑191美元,至12,268美元.

船只供应增加速度已超过商品需求增幅一段时间,市场普遍预期这一因素将在未来数月中压制干散货费率.

波罗的海乾散货运价指数今年已累计跌去约41%.(完)