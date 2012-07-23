《美股业绩焦点》德仪第二季获利超预期,但新订单疲弱将损及第三季营收

* 第二季EPS为0.44美元,华尔街预期0.41

* 第三季营收目标区间中点大致较上季持平

* 指客户心存谨慎

* 股价略跌

路透纽约7月23日电---德州仪器(Texas Instruments Inc)(TXN.O)第二季获利超过华尔街预期,不过该公司警告道,第三季营收恐怕要逊于往年同期,因在全球经济笼罩的不确定因素下客户更加谨慎.

财报公布后德仪股价在盘后下滑2.4%.[ID:nSB1505308]

德仪周一曾表示,6月订单开始趋于疲弱,到9月的未交货订单亦逊于预期.