《美股业绩焦点》德仪第二季获利超预期,但新订单疲弱将损及第三季营收

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 第二季EPS为0.44美元,华尔街预期0.41
* 第三季营收目标区间中点大致较上季持平
* 指客户心存谨慎
* 股价略跌
路透纽约7月23日电---德州仪器(Texas Instruments Inc)(TXN.O)第二季获利超过华尔街预期,不过该公司警告道,第三季营收恐怕要逊于往年同期,因在全球经济笼罩的不确定因素下客户更加谨慎.
财报公布后德仪股价在盘后下滑2.4%.[ID:nSB1505308]
德仪周一曾表示,6月订单开始趋于疲弱,到9月的未交货订单亦逊于预期.
公司高层称,在全球经济环境充斥的不确定性影响下,德仪的客户和分销商对"下订单越发谨慎",即使他们的芯片库存已经很低.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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