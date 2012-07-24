湖南亚华乳业召回问题南山倍慧奶粉

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海7月23日电---湖南长沙亚华乳业有限公司周一称，将召回问题南山倍慧奶粉，此前被检出强致癌物黄曲霉毒素M1超标。这是中国乳业再次出现质量问题。
广州市工商局上周五发布声明称，去年7-12月期间生产的五个批次南山倍慧奶粉所含黄曲霉毒素M1超标。（here）
中信资本运营的一支基金控股亚华乳业。亚华乳业在其网站上发布声明称，将召回全部问题批次南山倍慧奶粉、暂停生产、对现有库存产品封存。该公司称，这五批产品黄曲霉素超标的原因是奶源地部分奶牛食用了霉变饲料。
“此次事件给广大消费者带来的困扰与伤害，我们再次表示真诚的道歉。”亚华乳业在声明中写道。（here）
上个月伊利(600887.SS)刚刚召回汞含量超标奶粉。去年12月，蒙牛(2319.HK)的产品被发现含有黄曲霉毒素。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。