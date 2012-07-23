〔欧元区评等〕穆迪调降德国、荷兰评级展望至负面(更新版)

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
(新增细节)
路透纽约7月23日电---穆迪投资服务公司周一公布,将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,警告称这三国或许不得不增强对西班牙和意大利等区内高负债国家的支持.
穆迪举出的原因还包括希腊退出欧元区的可能性上升,这"可能导致一连串金融业冲击...决策者或许要付出非常高的代价才能控制住局势."
穆迪确认芬兰的Aaa评级及其稳定展望,但表示,欧债危机不确定性上升,以及欧元区其它国家需要更大支持的可能性增大,对上述四个国家产生不利影响.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选