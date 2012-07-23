〔欧元区评等〕穆迪调降德国、荷兰评级展望至负面(更新版)

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路透纽约7月23日电---穆迪投资服务公司周一公布,将德国、荷兰、卢森堡的评级展望由稳定下调至负面,警告称这三国或许不得不增强对西班牙和意大利等区内高负债国家的支持.

穆迪举出的原因还包括希腊退出欧元区的可能性上升,这"可能导致一连串金融业冲击...决策者或许要付出非常高的代价才能控制住局势."

穆迪确认芬兰的Aaa评级及其稳定展望,但表示,欧债危机不确定性上升,以及欧元区其它国家需要更大支持的可能性增大,对上述四个国家产生不利影响.