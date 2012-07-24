〔金砖国家〕7月23日股汇市收盘纵览

路透7月24日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月23日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低2.6%,报912.47点.

中国股市:沪综指周一缩量收跌约1.3%,至逾40个月新低.上周五欧美市场因担忧西班牙财政体制和欧元区债务危机大跌,及周末调降存款准备金率利好预期落空,均对今日市场信心和人气构成拖累.沪综指.SSEC收报2,141.402点,跌27.237点,或1.26%,此前收盘低点为2009年3月13日的2,128.848.上周沪综指累计跌0.8%,为连续第五周下跌.今日上海A股成交额大幅萎缩至479亿元人民币,上日为544亿元.[.SSCN]

香港股市:收跌,跌幅为逾两个月来最大,汇丰控股挫跌5%,引领大盘下杀,因市场益发担心西班牙是否能避开纾困.恒生指数.HSI收低3%,至19,053.5,为5月16日跌3.2%以来最大单日跌幅.恒生国企指数.HSCE收低3.1%,至9,271.6点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS创近十个月收盘低点,受中间价明显下滑拖累.西班牙公债收益率继续攀升令欧债危机忧虑重燃,避险需求推动美元指数再起升势,人民币近期料仍将维持弱势.人民币兑美元收报6.3864,上日收报于6.3735.[CNY/CN][ID:nSB1681960]

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印度股市:指标BSE指数下跌1.6%,创5月中以来最大百分比跌幅,在全球避险情绪打压亚洲股市后,投资者对近期表现上佳的银行等板块获利了结.指标BSE指数.BSESN收低1.64%,报16,877.35点,为连续第二日下跌.[.BO][ID:nL4E8IN45G]

印度汇市:印度卢比创一个月来最大跌幅,因风险资产遭受重压,推动欧元兑多种货币大幅挫跌,不过一家石化企业的大额美元卖单为印度卢比提供了支撑.印度卢比兑美元INR=D2收在55.9650/9750,低于上周五收盘水平55.32/33.[INR/][ID:nL4E8IN4PS]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,323.960点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌4.82%至713.63点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌2.12%至32.7200;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下跌1.6%,报39.6100.

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巴西股市:拉丁美洲股市重挫,因巴西股市跌至逾三周最低,市场担忧西班牙或请求国际给予全面援助.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌2.14%至53,033.96点,盘中曾短暂触及九个多月来最低位.[ID:nL2E8INH64]

巴西汇市:拉丁美洲货币大幅走软,对于西班牙或不能进入信贷市场融资的疑虑不断升温,助长了避险情绪.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.86%至2.0405,为7月16日以来最低.[ID:nL2E8INF8H]

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南非股市:重挫,追随全球股市的跌势,围绕西班牙财政问题的担忧施压大盘,且大宗商品价格走低打压矿业类股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌1.3%,报29,682.27点.综合指数.JALSH收跌1.2%,报33,814.83点.[.J][ID:nL6E8ING3M]

南非汇市:南非兰特兑美元走软逾2%,受压于欧债危机及国内前景疲弱.南非兰特兑美元ZAR=D3在午后交易中一度下跌2.3%至8.4810,为7月21日以来最大单日跌幅.[ZAR/][ID:nL6E8INH9M](完)