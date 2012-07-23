《企业并购焦点》中海油出价151亿美元购Nexen,为中国最大海外并购案

* 中海油将支付每股27.50美元,溢价61%

* Nexen在北海、墨西哥湾及尼日利亚拥有资产

* 此项交易为中国规模最大的海外收购案

* 中海油已投资于加拿大能源领域,并寻求当地上市

* 知情人士称,监管当局批准的机率很大

* Nexen股价跳涨52%

路透香港/加拿大卡尔加里7月23日电---国有控股的中海油(CNOOC)(0883.HK)周一同意以151亿美元的价格收购加拿大石油生产商NexenNXY.TO,这是中国迄今规模最大的海外收购行动.该行动将迫使加拿大政府做出抉择,对于安全的疑虑是否胜过对国外投资进驻该国能源领域的渴望.

中国第三大石油公司--中海油寄望以较Nexen周五股价高达61%的溢价,来赢得股东及加拿大政府的支持.中海油承诺将保留所有员工,而且将加拿大当做其西半球业务的大本营.

中海油给出的价码为每股27.50美元.Nexen在加拿大艾伯塔省拥有油砂业务,在不列颠哥伦比亚省拥有页岩气资源,而且在北海、墨西哥湾及西非近海地区拥有广泛的勘探及生产权益.