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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 07:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空头回补引发走升,被视作卖出机会

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* 欧元人气继续偏空,尽管脱离低点

* 德债收益率(殖利率)极低,促使资金流出欧元

* 对西班牙或需援助及希腊退出的忧虑令欧元承压

* 欧债危机恶化或将迫使欧洲央行采取更多行动

* 空头回补操作令欧元升向1.2225,这被视作卖出机会.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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