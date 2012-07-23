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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--7月24日****

路透7月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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7月23日-27日

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%

(较上年同期) -1.8% -1.5%

7月24日

0645 法国企业景气判断指数 7月 91 92

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 45.5 45.2

服务业PMI 47.8 47.9

综合PMI -- 47.3

0728 德国制造业PMI 7月初值 45.3 45.0

服务业PMI 50.0 49.9

综合PMI -- 48.5

0758 欧元区制造业PMI 7月初值 45.3 45.1

服务业PMI 47.2 47.1

综合PMI 46.5 46.4

0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差3

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月21日当周 -- 持平

1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- -0.5%

扣除汽车后的零售销售(较前月) -- -0.3%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月21日当周 -- +1.7%

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 52.5

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +3.0%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 负3

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 6月 顺差1.34 顺差3.01

(较上年同期) 逆差8.7 逆差8.1

进口(亿新西兰元) 37.4 41.1

出口(亿新西兰元) 38.4 44.2

2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- +10.0%

进口(较上年同期) -- +9.3%

贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,073

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 +0.5% +0.3%

(较上年同期) +1.1% +1.0%

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 负0.15 --

1400 欧元区消费者信心指数 7月 负21.6 负20(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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