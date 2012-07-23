主要国家经济指标预测--7月24日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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7月23日-27日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.8% -1.5%
7月24日
0645 法国企业景气判断指数 7月 91 92
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 45.5 45.2
服务业PMI 47.8 47.9
综合PMI -- 47.3
0728 德国制造业PMI 7月初值 45.3 45.0
服务业PMI 50.0 49.9
综合PMI -- 48.5
0758 欧元区制造业PMI 7月初值 45.3 45.1
服务业PMI 47.2 47.1
综合PMI 46.5 46.4
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差3
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月21日当周 -- 持平
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- -0.5%
扣除汽车后的零售销售(较前月) -- -0.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月21日当周 -- +1.7%
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 52.5
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 5月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +3.0%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 负3
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 6月 顺差1.34 顺差3.01
(较上年同期) 逆差8.7 逆差8.1
进口(亿新西兰元) 37.4 41.1
出口(亿新西兰元) 38.4 44.2
2350 日本出口(较上年同期) 6月 -- +10.0%
进口(较上年同期) -- +9.3%
贸易收支(亿日圆) -- 逆差9,073
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 +0.5% +0.3%
(较上年同期) +1.1% +1.0%
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 6月 负0.15 --
1400 欧元区消费者信心指数 7月 负21.6 负20(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。