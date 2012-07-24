〔西班牙金融〕短债标售或展现避免全面抒困之艰难

路透马德里7月24日电---在投资者广泛抵触欧元区二线国家债券之际,西班牙将在周二标售短债,从中或可见到该国避免全面救助有多么艰难.

西班牙此次标债成本难以预计,因为时逢暑假加之围绕该国财政情况的担忧,意味着最近几天不会有太多交易.

国内银行的需求将确保此次标债畅通无阻,但由于指标债券收益率(殖利率)周一触及欧元问世以来高位,此次标售30亿欧元三个月期和六个月期国库券的成本可能变得昂贵.