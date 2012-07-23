《美债周二展望》欧债危机忧虑拖累美国公债收益率创新低

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 西班牙穆尔西亚地区将寻求中央政府救助

* 指标10年期公债收益率创下1.4%的纪录低点

路透纽约7月23日电---美国公债收益率(殖利率)周一跌至纪录新低,因投资人担心欧债危机失控,遂寻求在美国公债中避险.

因经济成长失去动能,且投资人增加对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出新的刺激措施以带动经济成长并鼓励新的借贷的押注,美国公债收益率下滑.

在穆尔西亚地区看来将成为第二个向西班牙中央政府求援的地区后,西班牙公债收益率创新高,对欧债危机新的担忧引发资金涌入避险公债.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB在7%上方交易,投资人认为该水准难以持续.

西班牙负债沉重的东部地区瓦伦西亚上周五表示需要援助,媒体报导更多地区可能将步其后尘.投资人愈发担心该国不久将寻求全面救助.

"焦点全回到了欧洲,"纽约The Williams Capital Group固定收益销售和交易部门主管David Coard表示,"欧洲继续处于危机中,只要危机持续,对美国公债就会有避险买盘."

指标10年期公债US10YT=RR升7/32,收益率报1.44%,上周五尾盘报1.46%,盘中触及1.40%,为纪录新低.

西班牙不是投资人关注的唯一经济忧虑点.

欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)计划本周到访希腊也令投资人对欧元区愈发不安,许多投资人仍担心希腊最终将退出欧元区.

希腊已经偏离了达到经济和财政改革目标的轨道,上周该国国有企业私有化的负责人辞职.欧洲央行也已停止接受希腊公债作为向希腊的银行放贷的抵押品.

美国公债得益于高等级公债相对稀缺,以及对美联储将透过新的债券购买计划来支撑公债的预期.

指标10年期公债收益率自3月高见2.40%以来已经大跌一个百分点.

"市场是对欧洲持续的压力作出回应,"瑞银利率策略师Chris Ahrens表示.

美国30年期长债US30YT=RR升24/32,收益率由上周五尾盘的2.55%降至2.51%,盘中曾创下2.48%的纪录新低.

Williams的Coard表示,周一对美国公债的买盘引人注目的另一个原因是,美国财政部本周二至周四将标售990亿美元两年期、五年期和七年期公债.

投资人通常在这样的标售前会刻意压低公债价格.(完)

--编译 李军;审校 母红

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