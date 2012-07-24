版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 08:02 BJT

《中国报摘》--金融时报7月24日

* 头版头条:

--中国国家主席胡锦涛发表重要讲话,称新形势下党所处历史方位和执政条件、党员队伍组成结构都发生了重大变化,来自外部的风险前所未有,党的建设方面特别是党员、干部队伍出现了许多亟待解决的突出问题.

* 其他:

--为规范保险资金委托投资行为,防范投资管理风险,中国保监会发布《保险资金委托投资管理暂行办法》,允许保险资金委托证券公司和基金公司进行投资管理,规范投资管理行为,维护保险当事人合法权益.

--中国银行(601988.SS)与瑞士宝盛集团签署战略合作协议,双方将在客户互介及共同营销方面开展合作.另外,中国银行(瑞士)有限公司将转让给宝盛银行.(完)

--整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐