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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 09:14 BJT

〔标题新闻〕中国银行旗下中银国际全球商品部本周稍晚将开始作为LME会员进行交易及清算

注:LME是伦敦金属交易所的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8INGWM]

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