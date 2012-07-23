〔离岸人民币〕中国国开行准备发行一笔双档离岸人民币债券--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月24日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行[CHDB.UL]准备发行一笔双档离岸人民币债券。
其中,A档将由中银香港为全球协调人, 并与交银香港,巴克莱(BARC.L)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、工银亚洲、标准银行和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)同为主承销和簿记管理人。
B档将由中银香港为全球协调人, 并与交银香港、巴克莱、汇丰、工银亚洲和渣打银行同为主承销和簿记管理人。
投资者会议将在周三举行。该Reg S债券将采用美国法例。
国家发改委在2011年底批准国开行发行60亿元人民币点心债,目前还剩25亿元人民币的额度。
国开行流通中的2015、2017和2027到期点心债券,在二级市场中间报价各为3.15%,3.47%和3.70%。(完)
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--整理 张喜良; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。