〔离岸人民币〕中国国开行准备发行一笔双档离岸人民币债券--IFR

路透7月24日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行[CHDB.UL]准备发行一笔双档离岸人民币债券。

其中,A档将由中银香港为全球协调人, 并与交银香港,巴克莱(BARC.L)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、工银亚洲、标准银行和渣打银行(2888.HK)(STAN.L)同为主承销和簿记管理人。

B档将由中银香港为全球协调人, 并与交银香港、巴克莱、汇丰、工银亚洲和渣打银行同为主承销和簿记管理人。

投资者会议将在周三举行。该Reg S债券将采用美国法例。

国家发改委在2011年底批准国开行发行60亿元人民币点心债,目前还剩25亿元人民币的额度。

国开行流通中的2015、2017和2027到期点心债券,在二级市场中间报价各为3.15%,3.47%和3.70%。(完)

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