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财经报道 | 2012年 7月 24日 星期二 08:02 BJT

《汇市简讯》中国采购经理人指数(PMI)初值为今日关注重点

2337GMT

* 一年期报6.4300,三个月期报6.3610,一个月期报6.3400

* 西班牙濒临申请全面救援,令两年期公债收益率跳升近50个基点

* 市场在中国公布PMI初值前仍保持警惕

* 数据将于0230GMT出炉 (完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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