《中国报摘》--中国证券报7月24日

* 头版头条:

--中国有关部门日前上报的金融机构稳定经济增长政策建议提出,加大银行业等各类金融机构对稳增长的支持力度.权威人士表示,有关部门建议对省级地方融资平台、"百强县"平台项目,在符合授信条件同时,银行信贷应给予重点支持.

* 其他:

--中国保监会发布《保险资金委托投资管理暂行办法》,允许保险资金委托证券公司和基金管理公司进行投资管理.据银河证券基金研究中心统计,截至今年6月30日,共有33家基金公司满足相关条件.

--根据证监会的基金募集申请审核进度公示表,华安基金和安信基金上周分别上报了发起式基金产品,目前已有10家基金公司上报发起式基金募集申请,产品数量达15只.业内人士预计,首批发起式基金有望近期获批.

--"期货公司资产管理业务投资者适当性评估程序(试行)"近日下发至各期货公司,已于7月20日完成了向期货行业的意见征求.作为期货行业重要创新之一的期货公司资管业务又向前迈进一步.

--业内人士表示,依托上海环境能源交易所建立的上海市碳排放交易平台明年将正式启动交易试点,16个行业约200家企业将纳入首批试点.

--南京市政府发布关于扩大内需、拉动消费的30条新政,明确提出"千方百计扩大住房、汽车、旅游等各项消费";而公积金政策的变化是本次南京市新政的亮点,首次购房和保障房将获更大支持力度,部分人才视同南京户籍,并将给予购房补贴.

--国家发展和改革委员会副主任张晓强透露,发改委正在会同有关单位组织专家抓紧制定战略性新兴产业重点产品和服务的指导目录,国家统计局和国家发改委,正在研究制定战略性新兴产业的分类目录.

--闽灿坤B(200512.SZ)周一跌停收于0.92港元,这已经是公司股价连续11个交易日收盘价低于每股面值1元人民币.闽灿坤B发布警示公告,根据最新修订的深圳证交所主板、中小板退市制度,公司股票若连续20个交易日收盘价低于面值,将面临退市.(完)

--整理 边竞; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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