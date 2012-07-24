版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 08:39 BJT

〔标题新闻〕日本政府周二正式任命经济学家佐藤健裕和木内登英为央行政策委员会审议委员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8FC04C]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐