〔中国房地产〕房价存报复性反弹风险,应取消首套房贷优惠利率--社科院

路透北京7月24日电---中国社会科学院发布报告称,上半年中国房地产市场总体上处在调控和预测的调控目标的区间,但近期呈现回暖偏离"软着陆"目标趋势,并预警半年后房价存在报复性反弹风险,建议取消对首套房的贷款优惠利率.

经济参考报周二援引社科院《中国住房发展(2012年中)报告》称,尽管上半年住房价格同比下降符合目标,但环比出现反弹,房价走势偏离调控目标;虽然住房金融总体增长稳定,信贷结构合理,但有资金过快增长和违约积聚的隐忧;土地市场量价齐跌过速,存在未来价格反弹的压力.

为防范房价反弹风险,社科院建议完善差别化的金融政策,包括取消"商业银行对(首套房)个人住房贷款利率浮动区间的下限仍为基准利率的0.7倍"的优惠,改为"商业银行对个人住房贷款利率浮动区间的下限为基准利率",二套房的贷款比基准利率上浮20%.房地产开发贷款则自动上浮普通行业贷款0.5个百分点,保障性房地产开发贷款下浮一般行业贷款0.5个百分点.

"下半年,中央的房地产调控将面临诸多复杂的矛盾."社科院城市与竞争力研究中心主任倪鹏飞表示.

他称,由于目前的房地产市场走势不是市场机制内生,而是通过行政高压手段实现,因此基础并不牢固,存在诸多不确定性,包括报复性反弹导致调控功亏一篑风险和资金断裂积聚房地产的金融风险等两大风险.

虽然目前房价尚不具备报复性反弹条件,但经历半年以上的住房吸纳周期,商品房库存消耗到达一定程度后,开发企业上调价格底气将增加,如果没有有效的调控措施,一、二线城市房价有可能出现快速反弹.

除建议取消对首套房的贷款优惠利率外,社科院报告还称,应取消期房预售制度,创新房地产开发融资渠道.在商品房库存量较大的条件下,适时取消期房预售制度,有利于控制开发商资金,促进开发商快建快销.

虽然六七月份是楼市传统销售淡季,但降息以及房价上涨预期升温,带动刚性和改善性需求入市,让中国6月房价环比结束八连跌,初现企稳迹象. [ID:nSB1672100] (完)