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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 08:16 BJT

〔日本股市〕日经盘初走低,因西班牙疑虑打击风险资产

路透东京7月24日电---日本股市日经指数.N225周二盘初走低,因市场忧虑西班牙或无法避免申请援助打压全球市场风险资产并将日圆推高.

日经指数跌0.1%至8,504.46点,东证股价指数.TOPX跌0.1%至719.95点.(完)

--编译 石冠兰;审校 张若琪

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