《中国报摘》--其他报纸重要消息7月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--中国保监会即将出台《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》,将对险资投资进行大松绑,《通知》规定,险资可以投资的股权投资基金包括并购基金、新兴战略产业基金等,险资将利用股权投资基金这种方式提高入市资金比例,投资股票和基金比例上限进而获变相突破.
--权威渠道的消息称,目前房地产贷款的潜在风险引起高层高度关注,国务院将派出六个督查组分赴12个省份进行房地产市场督察,房地产贷款也在检查之列.
--消息人士透露,从目前讨论的新三板扩大股份转让试点工作方案看,未来新三板运作中引人注目的一大变化是:今后所有在场外交易市场挂牌的公司,其股份将全部集中进入中登公司统一托管.
**人民日报**
--中国机械工业联合会执行副会长蔡惟慈表示,机械工业的增速回落已基本见底,下半年明显下滑和大幅回升的可能都不大.当前形势下,全行业要善用倒逼机制,激发企业内在应变活力,积极推进机械工业的结构调整和发展方式转变.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/尹嫄婷; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。