《中国报摘》--其他报纸重要消息7月24日

**上海证券报**

--中国保监会即将出台《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》,将对险资投资进行大松绑,《通知》规定,险资可以投资的股权投资基金包括并购基金、新兴战略产业基金等,险资将利用股权投资基金这种方式提高入市资金比例,投资股票和基金比例上限进而获变相突破.

--权威渠道的消息称,目前房地产贷款的潜在风险引起高层高度关注,国务院将派出六个督查组分赴12个省份进行房地产市场督察,房地产贷款也在检查之列.

--消息人士透露,从目前讨论的新三板扩大股份转让试点工作方案看,未来新三板运作中引人注目的一大变化是:今后所有在场外交易市场挂牌的公司,其股份将全部集中进入中登公司统一托管.

**人民日报**

--中国机械工业联合会执行副会长蔡惟慈表示,机械工业的增速回落已基本见底,下半年明显下滑和大幅回升的可能都不大.当前形势下,全行业要善用倒逼机制,激发企业内在应变活力,积极推进机械工业的结构调整和发展方式转变.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/尹嫄婷; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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