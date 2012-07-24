〔中国保险〕险资或可利用股权投资基金提高入市资金比例--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月24日电---中国保险机构可投向股市的资金限制有望进一步放宽.上海证券报周二报导称,保监会将对险资投资再松绑,险资或可利用股权投资基金这种方式提高入市资金比例,投资股票和基金比例上限进而获变相突破.
报导指出,保监会即将出台《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》规定,险资可以投资的股权投资基金包括并购基金、新兴战略产业基金等.其中并购基金的投资标的包括上市交易的股票,但仅限于战略投资、定向增发、大宗交易等非交易过户方式,规模不高于该基金资产余额的20%.
根据《通知》要求,保险公司投资同一股权投资基金的账面余额,不高于该基金发行规模的20%,保险集团以及子公司合计不高于该基金发行规模60%.
报导引述权威人士解读称,这部分投资并不计入此前险资投资股票与基金最高25%的比例范畴内,意味着险资投资选择更多样,且入市资金占比将有所提高.
保监会负责人此前表示,针对进一步运用险资投资,保监会修订或拟定了10余项规定待推出.上周以来,保监会已发布了"保险资金投资债券暂行办法"以及"保险资金委托投资管理暂行办法".(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。