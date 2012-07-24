〔日本个股〕东芝将把日本四日市工厂的闪存记忆体晶片产量削减30%

路透东京7月24日电---世界第二大NAND闪存记忆体晶片(存储器芯片)制造商--东芝(6502.T)周二表示,将把其重要的四日市工厂NAND晶片产量削减30%,以调整库存过剩的情况.

东芝表示,预计NAND市场将在7-9月复苏,受使用闪存记忆体晶片的笔记本电脑和智能手机的强劲需求提振.东芝在NAND业务方面仅次于三星电子(005930.KS).(玩)