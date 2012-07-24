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债券 | 2012年 7月 24日 星期二 08:38 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上升,因穆迪评级影响消退且美联储QE3言论升温

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* 欧元/美元脱离低点,因穆迪调降欧洲国家评级展望的影响消退

* 穆迪调降德国等国评级展望,与标普看齐

* 美联储官员讲话暗示美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议将讨论QE3

* 欧元/美元小时图阻力位见1.2145,1.2150上方有少量停止单 (完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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