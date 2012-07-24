《汇市简讯》欧元/美元上升,因穆迪评级影响消退且美联储QE3言论升温

香港个股：中国信达拟发行四批有担保优先维好票据，共计30亿美元
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
0012GMT
* 欧元/美元脱离低点,因穆迪调降欧洲国家评级展望的影响消退
* 穆迪调降德国等国评级展望,与标普看齐
* 美联储官员讲话暗示美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议将讨论QE3
* 欧元/美元小时图阻力位见1.2145,1.2150上方有少量停止单 (完)
--编译 杜明霞;审校 程琳
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据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
路透纽约3月2日 - 摩根士丹利分析师周四表示，预期美联储在3月举行的决策会议当中，将调高美国利率25个基点至0.75-1.00%。
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周四收跌0.52%。沪深证交所融资融券余额当日增加 9.6亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,123.8亿元，续创逾一个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/2 5,336.1 3,787.7 9,123.8 9.6 3,230.03 3/1 5,334.3 3,779.9 9,114.2 10.2 3,246.93 2/28 5,322.3 3,781.7