〔中国数据〕7月汇丰制造业PMI初值创五个月新高,政策面仍需继续加力(更新版)

(新增更多细节及分析师评论)

* 汇丰制造业PMI初值创五个月新高

* 产出分项指数创九个月高位

* 宽松政策生效,制造业温和改善

* 数据仍低于50,要求政策面进一步加力

路透北京7月24日电---中国宏观经济先行指标--7月汇丰制造业PMI初值创下五个月高位,表明工业活动温和改善,前期宽松政策正逐渐生效,中国经济正慢慢企稳.

三季度伊始的该首个重要宏观指标,和此前并没有预期般糟糕的二季度数据一起,进一步验证中国经济"硬着陆"无虞;而通胀快速下行为政府进一步放宽政策提供腾挪空间.未来数月随着刺激举措充分发挥效力,经济逐步企稳回升将是大概率事件.

"7月PMI初值温和升至五个月高位,表明此前的宽松政策开始发挥效力.不过数据低于50,表明需求依然疲弱且就业面临的压力益增.这要求更多宽松政策来支持经济成长和就业,"汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

他指出,通胀快速下行为政府放宽政策提供空间,而未来数月随着这些宽松举措充分发挥效力,中国经济面将出现明显改善.

汇丰(HSBC)稍早公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的7月初值数据,跳升至49.5,创下五个月高位,但依然是连续第九个月处在荣枯分水岭下方.上月该数据终值降至48.2的七个月低点.

Markit提供的新闻稿并显示,7月产出分项指数升至51.2,为2011年10月以来最高水准,且为五个月来首度升至50上方;新订单、新出口订单分项指数亦小幅回升.但就业分项跌至48下方.

汇丰PMI初值出炉后,中国股市沪综指.SSEC一度由微跌转向小升;对中国经济敏感的澳元AUD=D4和新西兰元NZD=D4兑美元双双触及盘中高点;伦敦布兰特原油期货AUD=D4则微涨.

浏览中国PMI相关图表,请点击链接 (r.reuters.com/set59s)

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**经济逐步企稳,政策需再加力**

华创证券研究所副所长华中炜亦分析称,房地产销量逐步回暖,对未来投资需求有正面提振,而重大项目建设也在提速;同时,从广东、浙江等地调研情况看,加工贸易环比回升,也表明出口将渐渐好转.

他预计,随着预微调政策逐步生效,倘若外部没有譬如希腊退出欧元区之类的重大事件冲击,中国经济将缓中逐步企稳.

中国二季度经济增速7.6%,创下逾三年低点,且是连续第六个季度放缓;但数据仍优于预期,因之前央行在短短一个月内两度降息,让市场担心二季度增速可能在7.5%甚至更低.

为遏制经济放缓,中国央行年初以来已经两度下调基准利率,并两度下调存款准备金率.中国6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,创29个月新低,这为政策进一步放松预留更大空间.

路透最新季度调查结果显示,中国经济有望在三季度企稳回升,全年增速预计维持在8%;下半年货币政策将继续加力以"稳增长",预计会再降息一次,并下调存准两次.[ID:nSB1676474]

摩根大通最新报告亦认为,通胀回落为降息提供空间,降息将有助于降低融资成本,提高企业利润,进而鼓励投资.该投行预计,年内还会有一次降息,时点落在三季度;存准预计会再下调三次,每次50基点,其中三季度两次、四季度一次.

是次PMI预览数据样本采集自7月11-20日之间.7月汇丰制造业PMI终值则定于8月1日发布.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完)