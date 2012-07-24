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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 08:34 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆可能从95.23高位再次下行

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* 95.23目前为欧元/日圆双顶,亚洲和纽约市场均未突破该水准

* 投机客在该水准有大量新出现的卖兴

* 95.30上方有些停止单

* 可能跌破昨日低点94.23,94.20和94.00下方有停止单

* 很多人认为欧元/日圆将重回92-94区域 (完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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