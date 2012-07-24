〔券商观点〕中国经济仍存不确定性,等待是当前股市最优策略--申万

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月24日电---中国股市沪综指周二盘初一度跌破此前年内低点2,132点,创逾40个月新低.国内大型券商申银万国证券研究所认为,短期经济形势仍存在不确定性,等待是当前的最优策略,不宜过早抄底.
"下半年最大的不确定性是三、四季度的GDP(国内生产总值)走势."申万研究所首席策略分析师凌鹏称,"倘若到了8月中下旬,发现7、8月份的数据依然不好,那么股市会重现2008年和2011年下半年的疲弱,所以现在不能将所有子弹都打出去."
他指出,当前,经济仍有争议、强势股还未充分下跌,保存实力、耐心等待是优选的策略,应保护好手中的资金.未来需关注基本面、市场面和政策面三方面,即7月的数据和8月中的中观指标、强势股的补跌是否完成、及有没有直接呵护股市的政策.8月中下旬应该是个更好的决策点.
凌鹏同时认为,下半年亦存在一些确定的因素:其一,三、四季度经济即便企稳,也不可能大幅向上,所以指数和周期股缺乏大的机会;其二,下半年股市的流动性环境不是更好,而是更差,存量博弈会更厉害.预计下半年只会在一个更低的区间(例如2,050-2,350点)进行结构行情.
他表示,下半年由于经济无法大幅改善、流动性环境一般等因素制约,中小市值股票和成长股仍是主战场,金融改革受益者--证券、保险及业绩预期较稳定的环保、医药和传媒等板块值得关注.
沪综指.SSEC周二早盘收报2,136.44点,微跌0.23%,稍早一度低见2,131.013点,为2009年3月16日2,108.61点以来的盘中新低.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。