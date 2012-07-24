〔券商观点〕中国经济仍存不确定性,等待是当前股市最优策略--申万

路透上海7月24日电---中国股市沪综指周二盘初一度跌破此前年内低点2,132点,创逾40个月新低.国内大型券商申银万国证券研究所认为,短期经济形势仍存在不确定性,等待是当前的最优策略,不宜过早抄底.

"下半年最大的不确定性是三、四季度的GDP(国内生产总值)走势."申万研究所首席策略分析师凌鹏称,"倘若到了8月中下旬,发现7、8月份的数据依然不好,那么股市会重现2008年和2011年下半年的疲弱,所以现在不能将所有子弹都打出去."

他指出,当前,经济仍有争议、强势股还未充分下跌,保存实力、耐心等待是优选的策略,应保护好手中的资金.未来需关注基本面、市场面和政策面三方面,即7月的数据和8月中的中观指标、强势股的补跌是否完成、及有没有直接呵护股市的政策.8月中下旬应该是个更好的决策点.

凌鹏同时认为,下半年亦存在一些确定的因素:其一,三、四季度经济即便企稳,也不可能大幅向上,所以指数和周期股缺乏大的机会;其二,下半年股市的流动性环境不是更好,而是更差,存量博弈会更厉害.预计下半年只会在一个更低的区间(例如2,050-2,350点)进行结构行情.

他表示,下半年由于经济无法大幅改善、流动性环境一般等因素制约,中小市值股票和成长股仍是主战场,金融改革受益者--证券、保险及业绩预期较稳定的环保、医药和传媒等板块值得关注.

沪综指.SSEC周二早盘收报2,136.44点,微跌0.23%,稍早一度低见2,131.013点,为2009年3月16日2,108.61点以来的盘中新低.(完)