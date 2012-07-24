〔欧洲金融〕IMF称将支持希腊克服经济困难,助其经济重回正轨

香港个股：中国信达拟发行四批有担保优先维好票据，共计30亿美元
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
路透华盛顿7月23日电---国际货币基金组织(IMF)周一否认了周末一篇有关其可能拒绝继续支持希腊的新闻报导,并准备就国际援助与希腊新政府进行商讨.
德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周末报导称,在已达成协议的1,300亿欧元之外,希腊将需要多达500亿欧元的额外援助,而且IMF可能会拒绝提供进一步的融资支持.
"IMF正支持希腊克服其经济困难,"IMF一位发言人在回应明镜的报导时表示.
"一个IMF代表团将于7月24日开始与希腊当局磋商,如何使希腊经济计划重回正轨,该计划得到了IMF的金融资助."
IMF是三方国际贷款机构之一,另两方贷款机构为欧盟执委会和欧洲央行(ECB).这三家机构将与希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)所领导的新政府一道对1,300亿欧元援助计划进行重审,该计划因大选而脱离轨道.
萨马拉斯曾誓言要重新协商援救计划,而且称该国将留在欧元区.
IMF表示,其对就经济援助计划下的新目标进行讨论持开放态度,并且鉴于希腊政治局势的演变导致计划延迟,可能亦愿意审查新的时间表.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
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