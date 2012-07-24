〔美国个股〕思科拟裁员约1,300人,继续进行组织简化

路透7月23日电---美国网络设备生产商思科(CSCO.O)周一称,计划裁员约1,300人,这是目前公司重组工作的一部分.

该公司在电邮声明中称:"我们正在推进一系列有重点有范围限制的重组,将总共影响到我们全球员工中大约2%的人."

声明称,公司正持续实施组织简化并评估全球部分地区经济环境,而上述举措只是其中一环.

根据思科网站,该公司截至会计年度第三季共有65,223名员工.

思科去年开始启动了10亿美元的费用削减计划,以简化结构提高效率.

当时还宣布,计划裁减15%的员工.

思科将于8月15日公布第四财季业绩.(完)