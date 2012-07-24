〔美国个股〕思科拟裁员约1,300人,继续进行组织简化

台湾股市：盘中下跌，因投资者获利了结
路透台北3月3日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随亚洲股市的跌势，因投资者在周末前锁定获利。 0127GMT，台股加权股价指数下跌0.3%至9,658.61点，上日收盘涨0.2%。 电子类指数跌0.4%，金融保险类指数基本持平。 交投活跃的个股中，鸿海精密下跌0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透7月23日电---美国网络设备生产商思科(CSCO.O)周一称,计划裁员约1,300人,这是目前公司重组工作的一部分.
该公司在电邮声明中称:"我们正在推进一系列有重点有范围限制的重组,将总共影响到我们全球员工中大约2%的人."
声明称,公司正持续实施组织简化并评估全球部分地区经济环境,而上述举措只是其中一环.
根据思科网站,该公司截至会计年度第三季共有65,223名员工.
思科去年开始启动了10亿美元的费用削减计划,以简化结构提高效率.
当时还宣布,计划裁减15%的员工.
思科将于8月15日公布第四财季业绩.(完)
--编译 程琳;审校 孙茉莉
路透台北3月3日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随亚洲股市的跌势，因投资者在周末前锁定获利。 0127GMT，台股加权股价指数下跌0.3%至9,658.61点，上日收盘涨0.2%。 电子类指数跌0.4%，金融保险类指数基本持平。 交投活跃的个股中，鸿海精密下跌0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约317万股普通股，按成交量加权平均价每股6.6622英镑，涉资约2,110万英镑。
路透香港3月3日 - 香港电讯盈科的地产业务分支--盈科大衍地产发展有限公司周五称，拟发行本金总额5亿美元五年期债券，息率4.75%。