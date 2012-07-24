《汇市简讯》美元/印尼卢比日内或交投于9,500-9,530

0026GMT * 美元/印尼卢比在无本金交割远期外汇(NDF)涨势的推动下,可能跳空升至9,500上方,因风险厌恶情绪加剧 * 印尼公债及股市卖压不断,可能推动美元/印尼卢比升至9,530 * 一个月期NDF交投于9,555-9,560区间,纽约市场收报9,550-9,570 * 美元/印尼卢比日内可能交投于9,500-9,530.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=