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货币新闻 | 2012年 7月 24日 星期二 09:00 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货跌2%,受天气原因和欧债忧虑影响

路透悉尼7月24日电---美国玉米期货周二在亚洲盘初下跌2%,在上交易日的基础上扩大跌幅,因为天气预测机构预计,美国中西部的北部地区将迎来急需的降雨,而且市场担忧欧元区债务危机的影响.

0036GMT时,美国9月玉米期货CU2下滑2%,报每蒲式耳7.96-1/2美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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