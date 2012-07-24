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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 08:53 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月24日-7月31日

路透7月24日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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7/24 西班牙 三个月和六个月期国库券

7/24 0130 日本 增强流动性债券标售

7/24 1530 美国 52周期和四周期国库券

7/24 1700 美国 两年期公债

7/25 1700 美国 五年期公债

7/25 加拿大 26亿加元 10年期公债

7/25 0600 德国 30亿欧元 票息2.50%,2044年7月4日到期的30年期联邦债券

7/25 0600 德国 10亿欧元 票息0.10%,2023年4月15日到期的通胀挂钩债券

7/26 意大利 零票息/BTPei债券

7/26 0120 日本 三个月期贴现国库券

7/26 0130 日本 20年期公债

7/26 1700 美国 七年期公债

7/27 意大利 2013年1月31日到期的184天期BOT债券

7/27 英国 国库券

7/30 意大利 中长期债券

7/30 1530 美国 13周和26周期国库券

7/30 1050 法国 BTF国库券

7/31 0130 日本 两年期公债

7/31 1530 美国 四周期国库券

7/31 加拿大 2012年11月8日到期的98天期国库券

7/31 加拿大 2013年1月31日到期的182天期国库券

7/31 加拿大 2013年8月1日到期的364天期国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

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