《中国重要政经日程》--7月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=============================今日重要政经日程==========================
7/24(二)
--2012会计信息化助推会计强国会议在北京举行.
=============================近日重要政经日程==========================
7/25(三)
*--10时,国新办发布厅,工业和信息化部总工程师朱宏任介绍2012年上半年全国工业通信业发展情况等,并答记者问.
7/26(四)
*--第五届(2012)全球外包大会在昆明举行,至29日.
7/27(五)
--第十二届中国企业"未来之星"年会在青岛举行.
8/1(三)
--第六届贡献中国高峰会在北京举行.
8/3(五)
*--中国经济转型期的战略机遇与政策选择学术研讨会在北京举行.
8/8(三)
--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.
8/9(四)
--2012中国信托业高峰论坛在北京举行.
8/25(六)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.
9/22(六)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/26(三)
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。