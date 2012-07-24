〔中国房地产〕南京松绑公积金政策,对"321"人才首次购房给予补贴--报载

路透上海7月24日电---中国南京市日前发布关于扩大内需、拉动消费的30条新政,首次购房和保障房将获更大支持力度,入选"321"计划的人才视同南京户籍,并将给予购房补贴.

中国证券报周二援引新政提出,加大公积金政策对首次购房和保障房的支持力度.南京市计划年底前发放10-20亿元住房公积金贷款支持保障房建设,对住房公积金缴存者首次购房家庭给予公积金贷款支持.

此外,南京市对入选"321"计划的人才,正常缴纳公积金的可优先享受公积金贷款;首次购买自住商品住房,视同南京户籍,并可按5年内个人所得税市以下留成部分,给予购房补贴.

入选"321"计划的人才指南京市引进3,000名领军型科技创业人才;培养200名科技创业家;集聚100名国家"千人计划"创业人才.

"意见落实还需要市住建委、财政局和人社局等多部门协调,我们目前没有接到公积金贷款政策变化的通知."报导援引南京市公积金管理中心一位工作人员称.

业内人士表示,中央相关部委多次明确支持首套房购房需求,而加大公积金贷款支持力度既可以规避踩房地产调控红线的问题,又可以满足刚性购房需求.尤其是,目前国内公积金账户沉淀资金十分充足,地方政府将公积金政策用好用足,可以达到一举两得的效果.

南京市的公积金余额充沛同样为扩大内需、拉动消费提供底气.南京市住房公积金管理中心提供的数据显示,2011年全市归集住房公积金100.27亿元,提取住房公积金48.18亿元.截至2011年底,全市住房公积金余额高达301.19亿元.

与此同时,7月16日南京市住房公积金管理中心更新了《住房公积金可贷楼盘一览表》,可贷楼盘从去年的1,200多家增加至1,351家.

中原地产市场研究部总监张大伟表示,地方财政对土地出让、土地税费的依赖较强,特别是在目前经济出现局部困难的情况下,通过拉动房地产投资和消费,刺激经济发展成为简单有效的政策措施.

值得注意的是,这已是南京市在一年间第二次针对公积金政策"松绑".2011年10月,南京市住房公积金管理中心将最高可贷额度恢复调整至30万元/人,夫妻双方60万元.而且,购买改善型普通住房的缴存职工家庭可以再申请一次住房公积金贷款.

新华社此前发表时评文章称,凭借宏观政策由"控物价"转向"稳增长"之机,一些地方政府流露出加快为楼市"松绑"的迹象,试图尽快扭转"土地财政"收入下滑现状.因此须防范"稳增长"政策下房地产借机涨价.[ID:nSB1673682](完)