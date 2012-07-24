《新兴市场重要经济事件预告》--7月24日-7月31日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月24日(二)
孟买--印度央行货币政策会议.
布达佩斯--匈牙利央行公布利率决议(1200).
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(最后一日).
新加坡--土耳其经济部长Zafer Caglayan及企业代表团访问新加坡(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)新加坡会议(至7月26日).
7月25日(三)
法兰克福--欧洲央行公布第三季银行放贷调查(0800).
曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730).
布达佩斯--国际货币基金组织/欧盟代表团料将访问匈牙利,讨论金融防护措施(最后一日).
孟买--印度央行货币政策技术顾问委员会会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至7月26日).
7月26日(四)
法兰克福--欧洲央行公布欧元区货币发展.(0800)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).
开罗--埃及央行货币政策会议.
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议.
安卡拉--土耳其央行公布季度通胀报告,及7月19日货币政策会议纪录.
摩尔多瓦CHISINAU--摩尔多瓦央行货币政策会议.
7月27日(五)
波哥大--哥伦比亚央行召开议息会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版本.
7月30日(一)
卢安达--安哥拉央行货币政策会议.
波哥大--哥伦比亚和哥斯达黎加展开双边自由贸易协议第一轮协商,分别由两国贸易部长Sergio Diaz-Granados与Anabel Gonzalez率团出席.
7月31日(二)
孟买--印度央行公布2012-13年度货币政策季度中期回顾.
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)开始对罗马尼亚的50亿欧元救助案进行为期两周的审查.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。