〔中国个股〕闽灿坤股价连续11日低于面值,或成新政后首家退市公司

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海7月24日电---中国沪深证券交易所退市新政实施后首家退市公司或将浮出水面.厦门灿坤实业股份有限公司(200512.SZ)因股价已逾10日低于1元人民币面值,可能面临退市风险.
闽灿坤周二公告称,7月9日-7月20日,公司股价已连续10个交易日每日股票收盘价低于每股面值1元,如果在之后10个交易日每日股票收盘价低于面值的情形没有消除,公司股票将可能被终止上市.
而闽灿坤股价的颓势仍未止住,周一(23日)收于跌停至0.92港元(因是B股上市,股价需折算为人民币),这已是公司股价连续11个交易日股票收盘价低于面值.
中国上海和深圳证券交易所6月末发布上市公司退市制度方案,其中规定,在两市交易所之一仅发行B股的上市公司的股票,出现连续120个交易日累计成交量低于100万股或者连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值的,其股票应终止上市.[ID:nSB1638648](完)
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--发稿 边竞; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。