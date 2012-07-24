〔中国个股〕闽灿坤股价连续11日低于面值,或成新政后首家退市公司

路透上海7月24日电---中国沪深证券交易所退市新政实施后首家退市公司或将浮出水面.厦门灿坤实业股份有限公司(200512.SZ)因股价已逾10日低于1元人民币面值,可能面临退市风险.

闽灿坤周二公告称,7月9日-7月20日,公司股价已连续10个交易日每日股票收盘价低于每股面值1元,如果在之后10个交易日每日股票收盘价低于面值的情形没有消除,公司股票将可能被终止上市.

而闽灿坤股价的颓势仍未止住,周一(23日)收于跌停至0.92港元(因是B股上市,股价需折算为人民币),这已是公司股价连续11个交易日股票收盘价低于面值.

中国上海和深圳证券交易所6月末发布上市公司退市制度方案,其中规定,在两市交易所之一仅发行B股的上市公司的股票,出现连续120个交易日累计成交量低于100万股或者连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值的,其股票应终止上市.[ID:nSB1638648](完)

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