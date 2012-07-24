〔中国债市〕财政部三个月期国库现金定存中标利率3.50%--业内人士

金属期市：伦铜本周料将收平，受美国升息预期打压
路透墨尔本3月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五下滑，但周线料将无大变动，因美元走强盖过了持续供应中断的影响以及需求改善的迹象。
路透北京7月24日电---业内人士周二透露,中国财政部与央行今日进行的三个月期中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率为3.50%.
今日进行的国库现金定期存款招标为今年第七期.计划操作量500亿元人民币,起息日为7月24日,到期日为10月23日.
今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%
三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%
四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%
五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%
六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%
七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%
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3,700
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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