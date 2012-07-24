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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 09:14 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元因西班牙忧虑升级而走低,公债亦下跌

路透首尔7月24日电---韩元兑美元周二盘初连续第三个交易日下跌,因西班牙主权债压力加剧导致市场臆测欧元区或无法控制其财政问题.

0025GMT时,韩元兑美元KRW=KFTC报1,149.0,周一收盘价为1,146.6.

韩股.KS11下跌0.54点,报1,788.90.

三年期公债期货9月合约KTBc1跌0.02点,报106.17.

0025 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,149.0 1,146.6

日圆/韩元JPYKRW=R 14.6662/832 14.6833/7029

韩国公债期货KTBc1* 106.17 106.19

韩国综合股价指数.KS11 1,788.90 1,789.44

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 石冠兰; 审校 戴素萍

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