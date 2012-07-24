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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 09:19 BJT

〔台湾股市〕追随周边市场走势开低,油电燃气类股构成最大拖累

路透台北7月24日电---台湾股市周二开低0.35%,追随周边市场跌势,因市场担忧西班牙可能寻求救助.油电燃气类股.TOGI构成最大拖累.

加权股价指数.TWII下降24.29点至7,004.44点,上日收低1.9%.

电子类指数.TELI下跌0.51%,智能手机制造商宏达电(2498.TW)下滑1.74%.但晶片(芯片)制造商台积电(2330.TW)上升0.27%.

金融保险类指数.TFNI下降0.38%.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超96.07亿台币,上日为买超18.51亿.[ID:nST0530811](完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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