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亚洲 | 2012年 7月 24日 星期二 09:23 BJT

《汇市简讯》英镑/美元下档目标为波林格区间低端1.5416

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* 欧元/英镑因海外避险情绪遭轧空,英镑/美元跌0.64%

* 美元在亚洲市场走软支撑英镑/美元,因美联储官员评论引燃QE3臆测

* 日线动能指标下跌,小时图呈中性

* 下档目标为波林格区间低端1.5416

* 浏览技术图型,请点选(link.reuters.com/sat59s) (完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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