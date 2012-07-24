〔伦敦奥运〕110米栏摘金热门梅里特谦称还是刘翔胜算最大

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月23日伯明翰电---在调整技术之后，梅里特(Aries Merritt)一跃为伦敦奥运会男子110米栏夺冠呼声最高的选手。但是他周一接受采访时却拒绝将自己列为夺冠的最大热门人选。
他在美国奥运代表团训练基地告诉记者，冠军的荣耀会属于2004年雅典奥运会冠军、中国选手刘翔。
“这将是刘翔第三次参加奥运会，而我今年只是第一次参加，刘翔的经验比我丰富太多，”梅里特称，“我也有世界级赛事经验，比如说世锦赛，但如果是奥运会的话那就另当别论了，他不但更有经验而且拿到过金牌。”
梅里特在最近几周内三次跑出12.93秒的冠军级成绩，刘翔则因为背部受伤而一直休养。
“尽管我最近表现很好，但我还是认为他是最有力的冠军竞争者。”梅里特说。
今年之内除梅里特以外，只有刘翔和世锦赛冠军美国选手理查德森跑进过13秒，刘翔跑出12.97秒，后者的成绩为12.98秒。
刚满27岁的梅里特兵行险招，将从起跑到第一栏的步数由八步降低为七步。这不得不说是一个巨大的调整。“如果想要和刘翔、罗伯斯（世界纪录保持者）他们这些顶级选手竞争，我必须做出一些改进。”
梅里特今年以前的个人最好成绩是在2007年跑出的13.09秒，而他在今年的土耳其室内世锦赛中一举击败刘翔。他表示“八改七”这一转变帮助他在比赛中获得动力。
保持良好的身体状况，以及不间断的训练亦对梅里特创造佳绩有所帮助。
梅里特说自己只要能跑出12.93秒以上的成绩，便有可能拿到伦敦奥运金牌，但是他同时也极力表示自己并无压力。
“我还不是奥运卫冕冠军，也不曾拿过奥运冠军，我还没有打破过任何世界纪录。”
“所以我没有任何压力。” （完）
--编译：辛毅 发稿：王燕焜
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。