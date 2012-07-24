〔伦敦奥运〕110米栏摘金热门梅里特谦称还是刘翔胜算最大

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月23日伯明翰电---在调整技术之后，梅里特(Aries Merritt)一跃为伦敦奥运会男子110米栏夺冠呼声最高的选手。但是他周一接受采访时却拒绝将自己列为夺冠的最大热门人选。

他在美国奥运代表团训练基地告诉记者，冠军的荣耀会属于2004年雅典奥运会冠军、中国选手刘翔。

“这将是刘翔第三次参加奥运会，而我今年只是第一次参加，刘翔的经验比我丰富太多，”梅里特称，“我也有世界级赛事经验，比如说世锦赛，但如果是奥运会的话那就另当别论了，他不但更有经验而且拿到过金牌。”

梅里特在最近几周内三次跑出12.93秒的冠军级成绩，刘翔则因为背部受伤而一直休养。

“尽管我最近表现很好，但我还是认为他是最有力的冠军竞争者。”梅里特说。

今年之内除梅里特以外，只有刘翔和世锦赛冠军美国选手理查德森跑进过13秒，刘翔跑出12.97秒，后者的成绩为12.98秒。

刚满27岁的梅里特兵行险招，将从起跑到第一栏的步数由八步降低为七步。这不得不说是一个巨大的调整。“如果想要和刘翔、罗伯斯（世界纪录保持者）他们这些顶级选手竞争，我必须做出一些改进。”

梅里特今年以前的个人最好成绩是在2007年跑出的13.09秒，而他在今年的土耳其室内世锦赛中一举击败刘翔。他表示“八改七”这一转变帮助他在比赛中获得动力。

保持良好的身体状况，以及不间断的训练亦对梅里特创造佳绩有所帮助。

梅里特说自己只要能跑出12.93秒以上的成绩，便有可能拿到伦敦奥运金牌，但是他同时也极力表示自己并无压力。

“我还不是奥运卫冕冠军，也不曾拿过奥运冠军，我还没有打破过任何世界纪录。”

“所以我没有任何压力。” （完）